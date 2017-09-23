США не будут сокращать визовые программы в России, заявил Теффт

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США не будут сокращать визовые программы для России, заявил посол США в РФ Джон Теффт в интервью, опубликованном в субботу в аккаунте посольства в Twitter.

"Мы хотим, чтобы как можно больше россиян посетили США, это наша политика… Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, чтобы по-прежнему выполнять обязанности, возложенные на нас как на дипломатов", — заявил Теффт.

Джон Теффт: "Мы хотим, чтобы США посетили как можно больше россиян". Полное видео — по ссылкe https://t.co/VBT0Rfaw7m #AsktheAmbassador pic.twitter.com/cTrr7Sap37 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 сентября 2017 г.

Отвечая на вопрос, будут ли США в принципе сокращать визовые программы для россиян, Теффт ответил "определенно нет".

"Мы продолжаем все наши программы по выпуску иммиграционных и неимиграционных виз. И мы стараемся нарастить нашу пропускную способность, чтобы делать это практически каждый день",- добавил он.