Визит главы Румынии на Украину не отменили, а перенесли, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Визит президента Румынии Клауса Йоханниса на Украину не отменен, а перенесен, сообщает министерство иностранных дел Украины.
"Визит не отменен, а перенесен", — цитирует украинское агентство УНИАН сообщение пресс-службы МИД Украины.
В МИД Украины отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. "Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения… Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", — приводит сообщение пресс-службы агентство.
Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.