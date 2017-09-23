Визит главы Румынии на Украину не отменили, а перенесли, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Визит президента Румынии Клауса Йоханниса на Украину не отменен, а перенесен, сообщает министерство иностранных дел Украины.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что отменил запланированный на октябрь визит на Украину из-за принятого Верховной радой закона об образовании.

"Визит не отменен, а перенесен", — цитирует украинское агентство УНИАН сообщение пресс-службы МИД Украины.

В МИД Украины отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. "Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения… Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", — приводит сообщение пресс-службы агентство.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.