Внешнеполитическая тематика на выборах в Германии: от России до Brexit

БЕРЛИН, 23 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева, Татьяна Фирсова. Международные темы традиционно имеют второстепенное значение в немецкой предвыборной кампании, которая в значительной степени ориентирована на внутреннюю политику, однако в избирательном цикле 2017 года они сыграли пусть и не центральную, но значительную роль.

Это объясняется как сложной международной обстановкой, связанной с изменившейся ролью США и охлаждением в трансатлантических отношениях, так и внезапно обострившимися конфликтами, к примеру, на Корейском полуострове или в отношениях между Германией и Турцией. Кризис в ЕС, вызванный решением Великобритании о выходе из сообщества (Brexit), а также затянувшийся конфликт на востоке Украины, всерьез осложнивший отношения между РФ и Германией – все эти темы так или иначе нашли свое отражение в немецкой предвыборной кампании.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF (программа ZDF Politbarometer), опубликованного 21 сентября, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует с 36% поддержки. За основных конкурентов, социал-демократов во главе с Мартином Шульцем готовы отдать голоса 21,5% опрошенных.

Россия и Украина



По последним данным ООН, жертвами конфликта на Украине стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Совет ЕС официально подтвердил 14 сентября продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия настаивает на том, что конфликт – внутриукраинский, и его стороной она не является, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Канцлер Меркель неоднократно высказывалась в пользу продления санкций против России до тех пор, пока не будет выполнено минское соглашение, в рамках которых ведется урегулирования конфликта на востоке Украины. Соперник Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил 11 сентября в интервью на телеканале N-24 о солидарности стран Евросоюза в вопросе санкций против России. "России нужно ясно сказать, что до тех пор, пока она нарушает международное право, будут эти санкции", — сказал Шульц.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

В случае успеха идеи о введении миротворцев ООН на Украину санкции в отношении России нужно будет смягчить, заявил в интервью Spiegel Online 14 сентября глава МИД ФРГ, вице-канцлер и видный деятель СДПГ Зигмар Габриэль. Он добавил, что "нереалистично говорить о том, что только когда "Минск" будет выполнен на 100%, последуют другие шаги".

Статус Крыма

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум в феврале 2014 года после событий "Евромайдана". Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ в свою очередь утверждает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, партия которого может войти в будущее коалиционное правительство, заявил 5 августа в интервью изданиям медиагруппы Funke следующее: "Я опасаюсь, что Крым в течение длительного времени придется рассматривать как данность".

Меркель заявила, что присоединение Крыма к России "противоречит международному праву" и сравнила ситуацию с ситуацией в разделённой Германии. "Если просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить?", — сказала она.

Brexit

Одним из самых животрепещущих вопросов для внешней политики Германии является Brexit. Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. "Бракоразводный процесс" с ЕС Великобритания официально запустила 29 марта, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Переговоры о выходе длятся, таким образом, уже несколько месяцев, но пока не особенно продвинулись вперед. Загвоздка в том, что британские переговорщики хотят всего и сразу: выхода из Евросоюза, визовой независимости и свободы от обязательств с одной стороны и сохранения большей части прежних привилегий с другой. Европейцы с такой позицией по понятным причинам не согласны и предупреждают: решение граждан Великобритании будут уважать, тесное партнерство сохранится, но пользоваться привилегиями стран-участников ЕС Лондон впредь больше не сможет. Меркель с самого начала предупреждала, что переговоры пойдут тяжело и оказалась права.

В пятницу Мэй выступила во Флоренции с речью о Brexit, которую представители ЕС резко раскритиковали. В частности она подтвердила намерение Соединенного Королевства покинуть ЕС в марте 2019 года и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По ее словам, Лондон рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обмен разведданными после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Некоторые комментаторы высказывали утверждение, что Brexit мог бы повлиять на санкционную политику ЕС в отношении России, но профессор, почетный председатель Совета российской экономики в Германии Андрей Зверев это предположение отвергает, по его словам, если оно и будет, то очень несущественное.

"Британские политики всегда высказывались за усиление санкций против России, и, скорее, выход из Евросоюза лишит сторонников санкционного давления голоса Великобритании. Однако следует учитывать, что никто не отменял техники согласования решений в рамках стран и союзов, поддерживающих эту политику, и, разумеется, мнение Великобритании, которая в перспективе выйдет из Евросоюза, будет учитываться", — сказал Зверев РИА Новости. По его словам, Brexit — это преимущественно внутренняя тематика отношений между Евросоюзом и Великобританией.

"Им предстоит долгий и, очевидно, мучительный путь поиска компромиссов на пути развода, за который проголосовали граждане Великобритании. Здесь существует множество политических, правовых, экономических и других аспектов, которые сейчас возможно и не до конца оценены сторонами процесса выхода Великобритании из ЕС", — сказал профессор.

Турция

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Германией. Глава МИД, член СДПГ Габриэль заявил 20 июля о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ. Заявление последовало после решения турецкого суда об аресте главы местного представительства Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин ФРГ Петер Штойдтнер. В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.

Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где были расквартированы почти 260 военнослужащих бундесвера в рамках миссии коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). 9 июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции.

В сентябре Габриэль заявил, что в ФРГ принято решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений. Меркель в свою очередь сообщила, что Турция и Германия являются партнерами в НАТО, в этой связи в вопросах поставок вооружения решение будет приниматься "по каждому отдельному случаю".

Выступая 5 сентября в бундестаге, Меркель заявила, что Берлин намерен предложить на Совете ЕС в октябре обсудить приостановку или завершение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Ранее она сообщила об остановке переговоров о вступлении Турции в Таможенный союз. В ходе теледебатов 3 сентября лидер СДПГ Шульц заявил, что если он станет канцлером, он "отменил бы переговоры с Турцией о вступлении" в ЕС до тех пор, пока Анкара "продолжает ставить под вопрос все основополагающие ценности ЕС".

КНДР

СБ ООН 11 сентября в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Германия готова прямо участвовать в переговорах по урегулированию северокорейского кризиса, заявила 11 сентября в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Меркель. Она также заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно задействовать формат переговоров "шестерки" посредников и Тегерана по решению иранской проблемы.

В конце августа Меркель заявила в интервью для Handelsblatt, что не видит "военного решения для Северной Кореи", считает, что "дипломатические средства до сих пор не были полностью использованы".

Лидер СДПГ Шульц также призвал страны Корейского полуострова к деэскалации, добавив, что "вербальное бряцание оружием" со стороны США ведет к обострению конфликта с КНДР.