Трамп заявил, что "давно следовало покончить" с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил полемику с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявив в пятницу, что покончить с ним следовало "давным-давно".

"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — сказал президент США на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат.

"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама Это должно было быть решено и 8 и 4 и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — сказал Трамп.

Он заявил, что "лучший путь к большему миру на планете возможен во взаимодействии суверенных и имеющих достоинство стран, которые уважают свои народы".

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ на это заявление министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.