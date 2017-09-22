Лавров обсудил с главой МИД Мексики ликвидацию последствий землетрясения

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегарайем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегарайем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. РФ и Мексика обсуждают конкретные аспекты предоставления помощи по линии МЧС для ликвидации последствий землетрясения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим мексиканским коллегой Луисом Видегарайем.

"В первую очередь, я хочу вновь выразить наши соболезнования семьям, правительству, народу Мексики в связи с ужасным землетрясением…Мы готовы оказывать гуманитарную помощь, обсудим конкретные аспекты этого предложения с вами", — заявил Лавров. Текст его выступления на переговорах размещен на сайте МИД РФ.

Российский министр также отметил, что намерен обсудить двусторонние отношения РФ и Мексики в контексте прошедшей встречи президентов Владимира Путина и Энрике Пеньи Ньето.

Ранее Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с землетрясением, отметив готовность оказать помощь по линии МЧС в ликвидации последствий и в поиске раненых.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник, в нескольких штатах, включая столицу Мехико, есть серьезные разрушения. Число жертв трагедии, по данным властей, в общей сложности составляет 251 человека.

Ранее глава МИД Мексики Видегарай подтвердил РИА Новости, что его страна готова принять помощь России в ликвидации последствий мощного землетрясения.