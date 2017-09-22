В Нью-Йорке проходит встреча представителей коалиции по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что в Нью-Йорке началась встреча представителей международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Встреча только началась", – сказал министр РИА Новости. "Госсекретарь США (Рекс) Тиллерсон сообщил об успехах, которые были достигнуты в освобождении Ирака и Сирии от "Исламского государства", — добавил он.

Ранее госдепартамент сообщил, что во встрече, помимо Тиллерсона, со стороны США принимают участие помощник госсекретаря Дэвид Саттерфилд и спецпредставитель американского президента по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгурк.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

* Террористическая организация, запрещена в России