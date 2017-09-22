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Без "Джавелинов": Порошенко раскрыл планы США по поставкам оружия Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (374)
17:5022.09.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПетр Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН. 21 сентября 2017Петр Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США будут поставлять Украине вооружения только оборонительного характера, о поставках летального оружия речи не идет, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Оружие, которое США поставят Украине, будет стрелять в обоих направлениях
Так он прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщалось ранее, одной из основных тем этой встречи должен был стать вопрос о Донбассе, в том числе — о поставках Киеву летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сразу после встречи журналисты поинтересовались у президента Украины, просил ли он у Трампа о военной помощи, но Порошенко предпочел ответить уклончиво:

"У нас блестящее сотрудничество в сфере безопасности и обороны с США. И мы очень этим удовлетворены", — сказал он, не добавив никаких подробностей.

Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское Донецкой области. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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США выгодна нестабильность на границе Украины и России, считают в ДНР
В интервью Fox Business украинский лидер сообщил, что переговоры касались поставок оружия исключительно оборонительного характера.

"У нас были очень продуктивные переговоры. Украина сама производит очень эффективные противотанковые ракеты. Мы не получаем ничего ни от кого в мире, никакого летального оружия. Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил", — сказал Порошенко.

Киевские власти безуспешно добиваются у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Рассудительный Вашингтон

Политолог Александр Асафов считает, что США поступили максимально рассудительно, решив не предоставлять Киеву летальное оружие.

"Украина не получит летальное оружие, так как оно может попасть контрабандой и в Европу, и на Ближний Восток. Украина получит медийную и политическую поддержку, не более того. И та самая оборонительная помощь, которая исходит из старой польской концепции – бронежилеты, но не пушки, – никак не скажется на соотношении сил на линии соприкосновения в Донбассе. Проблему Донбасса можно решить только путем переговоров", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в США
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Полмиллиарда долларов для Украины: провокация или выдумки Порошенко?
Поставки оружия Киеву несут некоторый риск, но он не существенен, отметил политолог. А прекращение конфликта на востоке на входит в планы украинского президента, полагает он.

Задача Порошенко не прекратить конфликт на Донбассе, а обвинить в нем Россию и максимально способствовать введению иностранного контингента, чтобы отрезать Донбасс от России и зачистить его чередой полицейских операций. Но вообще традиционно риторика Порошенко по обвинению Москвы во всех проблемах не только Украины, но и в конфликте на Донбассе не меняется из года в год. Так что я думаю, что определенный риск есть, но не думаю, что он существенен", – заключил Асафов.

Полмиллиарда для Украины

В начале недели, еще до встречи с Трампом, президент Украины сообщил на своей странице в Facebook, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его словам, законопроект также предполагает поставки Украине "летальных вооружений оборонного характера".

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Занимательные миллионы. Учимся считать вместе с Петром Порошенко
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — написал Порошенко.

Официального подтверждения из Вашингтона о выделении Киеву полумиллиарда долларов пока не поступило. При этом в проекте оборонного бюджета США на 2018 год, который утвердил сенат, Киеву предназначена совсем иная сумма. В разделе под названием "Модификация и расширение инициативы содействия безопасности Украины" предусматривается выделение 150 миллионов долларов (на 200 миллионов меньше, чем в нынешнегм году), причем доступны будут лишь 75 миллионов, а на остальные средства потребуется отдельное разрешение сената. Также в законопроекте есть обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

Реакция России

В Москве в очередной раз отметили, что военная помощь США Украине никак не поможет разрешить конфликт в Донбассе.

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог: Киев мечтает получить от Запада хотя бы "ящик пистолетов"
"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский полпред в контактной группе по Украине Борис Грызлов называл попытки Киева получить летальное оружие бесполезным шагом для политического урегулирования конфликта.

"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса – основа политического урегулирования", — сказал Грызлов.

Подробнее о конфликте на востоке Украины — в хронике РИА Новости >>

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