Политолог о поставках оружия Киеву: США не оправдали ожидания Порошенко

Петр Порошенко сообщил, что США будут поставлять Украине оборонительное оружие. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что ранее украинский президент не раз заявлял о готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие.

Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла накануне в Нью-Йорке.

"Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о (американских противотанковых ракетных – ред.) комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил", – ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия.

Порошенко назвал переговоры "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".

Во вторник, 19 сентября, украинский президент заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждал, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Вашингтон официально не подтвердил эту информацию.

Политолог Александр Асафов считает, что в данном случае США поступили максимально рассудительно.

"Очередные предположения Порошенко о том, что американцы спят и видят, как дать Украине летальное оружие, включая знаменитые Javelin для сокрушения "российской агрессии" на Донбассе, не оправдались. Американцы поступили максимально рассудительно и в контексте своей последней политики. Украина не получит летальное оружие, так как оно может попасть контрабандой и в Европу, и на Ближний Восток. Украина получит медийную и политическую поддержку, не более того. И та самая оборонительная помощь, которая исходит из старой польской концепции – бронежилеты, но не пушки – никак не скажется на соотношении сил на линии соприкосновения в Донбассе. Проблему Донбасса можно решить только путем переговоров", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Порошенко не стремится прекратить конфликт в Донбассе. Поставка вооружений Киеву несет определенный риск, но он несущественен, полагает политолог.

"Задача Порошенко не прекратить конфликт на Донбассе, а обвинить в нем Россию и максимально способствовать введению иностранного контингента, чтобы отрезать Донбасс от России и зачистить его чередой полицейских операций. Но вообще традиционно риторика Порошенко по обвинению Москвы во всех проблемах не только Украины, но и в конфликте на Донбассе не меняется из года в год. Так что я думаю, что определенный риск есть, но не думаю, что он существенен", – заключил Александр Асафов.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Москва не раз отмечала, что поставки вооружений на Украину приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.

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