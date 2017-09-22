КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины вызывает на допрос двух заместителей министра обороны РФ — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Александра Федотенкова, соответствующие повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры.
Генпрокуратура Украины ранее заявила, что подозревает ряд высокопоставленных российских чиновников в "подрыве основ национальной безопасности Украины".
В публикации указано, что Панков, Булгаков и Федотенков 26 сентября 2017 года "вызываются для допроса в качестве подозреваемых", а 28 сентября — "для ознакомления с материалами досудебного расследования".