Великобритания рассчитывает на обмен разведданными с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рассчитывает на то, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС стороны продолжат тесно сотрудничать в сфере безопасности и обмениваться разведданными.

"Покидая ЕС, Великобритания не покидает Европу, она не покидает семью европейских государств. И есть проблемы, которые мы можем решать только сообща. Массовая миграция и терроризм… угрозы КНДР применить ядерное оружие относятся к таким проблемам", — сказала Мэй, выступая с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции.

"Необходимо сохранить качество нашего сотрудничества в сфере безопасности. Это важно не только потому, что у нас общие угрозы, но и потому, что у нас общие ценности… Наши военные, дипломатические ресурсы будут помогать в обеспечении нашей общей безопасности, а обмен разведданными должен продолжиться", — отметила Мэй.