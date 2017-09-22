"Все может быть": Шульц готов бороться до последнего на выборах в Бундестаг

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Почти 40% немцев еще не решили, за кого они буду голосовать на грядущих выборах в бундестаг, поэтому пока не исключается любой исход, считает кандидат в канцлеры ФРГ и глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Я борюсь вплоть до 18 часов, 24 сентября. 37% избирателей не определились. Все еще может быть", — заявил политик в интервью таблоиду Bild

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье. Избирательные участки закроются в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Согласно итогам одного из новейших опросов, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель сейчас готовы отдать голоса 36,2% граждан, за СДПГ Шульца — 22%.

В одном из своих последних интервью перед выборами Шульц выступил с критикой других кандидатов — действующего канцлера Ангелы Меркель и вице-председателя правой партии "Альтернатива для Германии" Александра Гауланда, а также рассказал о поддержке со стороны главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Я считаю, что господин Гауланд — бессовестный человек, у которого до сих пор хватает подлости говорить и направлять все в русло того, что в Германии стоит больше говорить о временах нацизма, чтобы понять, что он не нацист", — заявил Шульц.

Свою соперницу Меркель политик назвал "победительницей чемпионата мира по случайностям". "То, что мы пережили в этой предвыборной борьбе — это противоположность предвыборной борьбы. Ангела Меркель уклоняется от предвыборной борьбы", — считает Шульц.

В то же время глава СДПГ отметил помощь министра иностранных дел Габриэля в ходе избирательной гонки. "Габриэль очень меня поддерживает", — отметил он.

Вопрос о том, хотел бы политик что-то изменить в своей предвыборной кампании, он посчитал сложным. "Я не знаю. Мне нужно еще раз все проанализировать", — заключил он.