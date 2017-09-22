Британию не устраивает сделка с Евросоюзом по "канадской модели"

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобританию не устраивает торговая сделка с ЕС по модели торговых отношений между Канадой и ЕС (CETA), а также соглашение, действующее в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ/EEA), заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая во Флоренции.

"Я не думаю, что какая-либо из этих моделей будет лучшей для Британии и для ЕС", — сказала она, отметив, что Британия намерена добиться заключения "беспрецедентного соглашения".