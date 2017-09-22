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Британию не устраивает сделка с Евросоюзом по "канадской модели"

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (241)
16:5222.09.2017
(обновлено: 17:05 22.09.2017)
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© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фотоВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобританию не устраивает торговая сделка с ЕС по модели торговых отношений между Канадой и ЕС (CETA), а также соглашение, действующее в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ/EEA), заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая во Флоренции.

"Я не думаю, что какая-либо из этих моделей будет лучшей для Британии и для ЕС", — сказала она, отметив, что Британия намерена добиться заключения "беспрецедентного соглашения".

Итоги референдума в Британии по вопросу членства в ЕС
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк"За выход из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя. За то, чтобы остаться – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос", — заявила в Манчестере представитель Избирательной комиссии, отметив, что явка составила 72,2 процента.Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"За выход из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя. За то, чтобы остаться – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос", — заявила в Манчестере представитель Избирательной комиссии, отметив, что явка составила 72,2 процента.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБывший мэр Лондона Борис Джонсон с супругой Мариной Уилер голосуют на референдуме по сохранению членства Великобритании в Европейском Союзе на одном из избирательных участков в Лондоне.Бывший мэр Лондона Борис Джонсон с супругой Мариной Уилер голосуют на референдуме по сохранению членства Великобритании в ЕС
© РИА Новости
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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон с супругой Мариной Уилер голосуют на референдуме по сохранению членства Великобритании в Европейском Союзе на одном из избирательных участков в Лондоне.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких часов, пока подсчитывали голоса, верх одерживала то одна сторона, то другая.Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
На протяжении нескольких часов, пока подсчитывали голоса, верх одерживала то одна сторона, то другая.
© REUTERS / Andrew KellyВ последние часы перевес оказался у сторонников Brexit.Люди смотрят трансляцию результатов референдума в одном из пабов Нью-Йорка
© REUTERS / Andrew Kelly
В последние часы перевес оказался у сторонников Brexit.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКомментируя результаты, Дэвид Кэмерон заявил, что это "руководство к действию". Также он заявил, что покинет свой пост в течение ближайших трех месяцев. По его словам, вести переговоры с Евросоюзом должен уже новый премьер-министр.Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Комментируя результаты, Дэвид Кэмерон заявил, что это "руководство к действию". Также он заявил, что покинет свой пост в течение ближайших трех месяцев. По его словам, вести переговоры с Евросоюзом должен уже новый премьер-министр.
© REUTERS / David GrayРезультаты голосования — начало пути Великобритании по выходу из ЕС, процедура которого регулируется Лиссабонским соглашением.Жители Австралии смотрят трансляцию результатов референдума в Великобритании
© REUTERS / David Gray
Результаты голосования — начало пути Великобритании по выходу из ЕС, процедура которого регулируется Лиссабонским соглашением.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава избирательной комиссии Дженни Уотсон в манчестерской ратуше.Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава избирательной комиссии Дженни Уотсон в манчестерской ратуше.
© REUTERS / Toby Melville В ближайшие два года Лондон должен договориться с каждой из стран ЕС "об условиях раздельного сосуществования". По мнению экспертов, Европа сделает все, чтобы разрыв был максимально сложным и долгим.Сторонники Leave.eu реагируют на результаты референдума. Лондон, Великобритания
© REUTERS / Toby Melville
В ближайшие два года Лондон должен договориться с каждой из стран ЕС "об условиях раздельного сосуществования". По мнению экспертов, Европа сделает все, чтобы разрыв был максимально сложным и долгим.
© REUTERS / Peter NichollsОкончательно страна может покинуть ЕС лишь через несколько лет.Сотрудник Лондонской биржи после объявления результатов референдума в Великобритании
© REUTERS / Peter Nicholls
Окончательно страна может покинуть ЕС лишь через несколько лет.
© REUTERS / Toby MelvilleЛидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж со сторонниками после объявления результатов референдума в Британии.Найджел Фараж со сторонниками после объявления результатов референдума в Британии
© REUTERS / Toby Melville
Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж со сторонниками после объявления результатов референдума в Британии.
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