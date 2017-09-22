Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Россияне не пострадали в аварии туристического автобуса в турецкой провинции Анталья, заявил в пятницу РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Анталье.

Ранее турецкие СМИ сообщили о столкновении автобуса, перевозившего туристов, с легковым автомобилем, который выехал на встречную полосу.

"ДТП произошло в 07.30 утра. В автобусе было 20 наших туристов, никто из них не пострадал. Водитель автомобиля погиб", — сказал собеседник агентства.