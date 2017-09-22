Новак рассчитывает на высокий уровень исполнения соглашения ОПЕК+

ВЕНА, 22 сен — РИА Новост. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на высокий уровень исполнения в сентябре соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти.

"Я думаю, что в сентябре месяце тоже будет высокий уровень исполнения соглашения, это подтвердили сегодняшней встречи. Россия полностью исполняет свои обязательства по тем показателям, которые мы брали на себя. Наши компании, которые добровольно участвуют в этом, тоже заинтересованы в реализации этих договоренностей, потому что мы действительно получаем эффект от балансировки рынка, от понимания среднесрочной перспективы на этом рынке и нацелены на то, чтобы достичь целей по балансировке", — сообщил Новак в интервью телеканалу " Россия 24 ".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В четверг Новак говорил, что страны-экспортёры нефти, входящие и не входящие в ОПЕК, договорившиеся о сокращении уровня добычи нефти, выполнили сделку по сокращению в августе на 116%.