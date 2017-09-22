Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в центре Еревана

ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Задержан один из подозреваемых в стрельбе в центре Еревана, в результате которой погиб человек, сообщили в пятницу в пресс-службе полиции.

У гостиницы "Туфенкян" недалеко от Площади республики, где находится здание правительства Армении, 14 сентября произошла перестрелка. По данным Следственного комитета Армении, один человек погиб и один был ранен. В СК возбуждено дело по трем статьям: "убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", "покушение на убийство", "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение. По данным армянских СМИ, ранение в результате стрельбы получил криминальный авторитет Ваагн Абгарян, а погибший Гагик Мосисян входил в его ближайшее окружение.

"Благодаря масштабным оперативно-розыскным мероприятиям, осуществленным различными подразделениями полиции, сегодня в Котайкской области был обнаружен и задержан Рафик Хачатрян 1957 года рождения — один из трех лиц, разыскиваемых по подозрению в совершенном 14 сентября преступления у гостиницы "Туфенкян", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продолжаются работы по обнаружению двух других объявленных в розыск – 35-летнего Альберта Блбулян и 33-летнего Армена Карадавидова.