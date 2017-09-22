Косачев считает, что глава Facebook хочет наладить отношения с властями США

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг, говоря о сотрудничестве с правительством в деле о "вмешательстве России" в американские выборы, ставит цель наладить отношения с властями США, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"По-видимому, Цукерберг пытается наладить свои испортившиеся отношения с американскими властями. Для него это важно как для предпринимателя, действующего, в конечном итоге, в американской правовой системе. Известно, что в своё время Facebook подозревался в излишних симпатиях к госпоже Клинтон и антипатии к господину Трампу, который, как мы все знаем, достаточно злопамятен. Поэтому посмотрим, какие будут "доказательства", сказал сенатор RT.

Косачёв также отметил, что "не менее интересным могло бы оказаться расследование о вмешательстве США во внутренние дела других государств через Facebook".

По мнению политика, Цукерберг, судя по всему, не осуществлял никаких многомесячных расследований в отношении действий США по вмешательству в дела других суверенных стран через тот же Facebook. "Я уверен, что если бы такое расследование было проведено, то тут бы доказательств обнаружилось неисчислимое количество", — сказал Косачев.

Ранее Цукерберг рассказал о сотрудничестве с правительством США по расследованию дела о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также заявил о передаче конгрессу соответствующих данных.

Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.