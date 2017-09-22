США не будут поставлять Украине летальное оружие

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом.
Порошенко назвал переговоры с Трампом "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".
Во вторник Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, Он утверждал, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Вашингтон официально не подтвердил эту информацию.
Москва не раз отмечала, что поставки вооружений на Украину приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.