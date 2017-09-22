Песков: отказ от дипломатии в корейском вопросе может быть катастрофичен

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва настаивает на дипломатии как единственной возможности разрешения ситуации на Корейском полуострове, иной путь может привести к катастрофическим последствиям, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы, другого решения быть не может, какая-либо иная развязка этого узла потенциально может иметь очень нежелательные и даже катастрофические последствия",- сказал Песков журналистам.

Он отметил обеспокоенность Москвы эскалацией напряженности. "В Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове, связанной с обменом достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями. В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности с тем, чтобы не провоцировать и дальше эскалацию",- сказал Песков.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.