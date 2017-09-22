Шульц заявил, что санкции не исключают диалога с Россией

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Санкции против России оправданы, однако они не исключают диалога с Москвой по урегулированию международных кризисов, заявил в пятницу в прямой трансляции на сайте таблоида BILD кандидат в канцлеры и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

В Германии 24 сентября состоятся выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Шульц вновь повторил, что считает введение санкций в отношении России правильным шагом.

"Когда минское соглашение будет выполнено, можно будет говорить о снятии или ослаблении санкций, но сейчас этого не происходит, поэтому санкции остаются", — сказал он.

При этом Шульц добавил, что так как Россия является членом Совбеза ООН с правом вето, "диалог с Россией будет задачей во всех международных конфликтах, нужно совместить эти вещи".

Он также напомнил о своем участии в заключении минских соглашений.

"Заключение минского соглашения в такой форме состоялось в том числе благодаря моей активности как главы Европарламента", — напомнил Шульц.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. После госпереворота на Украине крымские власти в марте 2014 года провели референдум, по итогам которого Крым стал российским регионом. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.