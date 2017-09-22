Глава лондонской полиции рассказал о работе по предотвращению терактов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полиция Лондона предотвратила шесть атак за последние несколько месяцев, заявила начальник полиции Крессида Дик в эфире радиостанции LBC.
Дик заявила, что бомба, взорвавшаяся на станции метро Parsons Green на западе Лондона, была очень опасным устройством.
"Это была очень опасная бомба. Она частично взорвалась, в ней было большое количество взрывчатки и она была полна шрапнели. Поэтому все могло быть гораздо хуже", — отметила Дик.
В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.