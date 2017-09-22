Япония считает заявление Ким Чен Ына недопустимой провокацией

ТОКИО, 22 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии считает недопустимой провокацией заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он пообещал принять жесткие меры в ответ на выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Это откровенная провокация и для обеспечения безопасности региона, и для мирового сообщества. Она совершенно недопустима. Наша страна в любой ситуации в сотрудничестве с США и Южной Кореей сделает все, чтобы обеспечить безопасность народа", — сказал Суга.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа "сумасшедшим бредом", самого американского президента – "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.