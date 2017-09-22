При жесткой посадке вертолета в Казахстане пострадали три человека

АЛМА-АТА, 22 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 авиакомпании "Тянь-Шань" в Акмолинской области Казахстана, один из них находится в реанимации, сообщила заместитель главного врача Аккольской районной больницы Тамаша Сыздыкова.

Ранее в пятницу комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию сообщил, что вертолет Ми-2 авиакомпании "Тянь-Шань" совершил жесткую посадку, экипаж остался в живых. Других подробностей не приводилось.

По данным врача, пострадавшие были доставлены в больницу в 03.40 (00.40 мск).

"Один человек находится в реанимационном отделении в палате интенсивной терапии. У пострадавшего мужчины 45% ожога тела. На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное. У других двух пострадавших незначительные травмы, после оказания первой медицинской помощи они отпущены домой", — приводит слова Сыздыковой информационный портал tengrinews.kz.