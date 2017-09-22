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Жительница Мехико рассказала, как выжила при землетрясении

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (120)
07:0822.09.2017
(обновлено: 07:10 22.09.2017)
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© AFP 2017 / Pedro PabloСпасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в МехикоСпасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико
© AFP 2017 / Pedro Pablo

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости, Елена Карьгина, Дмитрий Знаменский. Живущая в Мексике уроженка Украины Галя Длужинская находилась в офисном здании, когда в Мехико началось сильное землетрясение 19 сентября. Она рассказала РИА Новости о своих ощущениях во время подземных толчков и о том, как выбиралась из развалин в течение семи минут.

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Согласно последним данным, число жертв землетрясения выросло до 273 человек.

По словам собеседницы агентства, в тот день она собралась на первое занятие на курсах в центре Мехико. Занятия проходили на втором этаже шестиэтажного офисного здания. Как и по всей стране, 19 сентября там проводили учебную тревогу в память о разрушительном землетрясении 1985 года.

"Уже когда мы начали спускаться, было понятно, что лестница узкая, ступеньки тоже, проходы маленькие, во всем доме очень много стекла, дом не выдержит землетрясения", — сказала Длужинская. По ее словам, из здания вышли примерно 200-300 человек, это была в основном молодежь около 30 лет.

Центральный пункт сбора помощи Красного креста Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Землетрясение в Мексике: Красный крест помогает ликвидировать последствия
Как отметила собеседница агентства, в 13.14 по местному времени в доме почувствовали первые толчки настоящего землетрясения. Парты и стулья подкинуло вверх, все одновременно побежали к двери.

"На пролете между вторым и первым этажом все пошло из стороны в сторону, меня откинуло к стене, а потом все упало. В тот момент я даже не поняла, что здание рушится", — рассказала Длужинская. Стало темно, послышались звуки падающих камней и бьющегося стекла, все начали кричать. Организовал паникующих людей один из мексиканцев, призвавший всех встать и, держась друг за друга, искать выход.

По словам женщины, они шли цепочкой примерно пять минут, а потом увидели дверь и свет с улицы, проникавший через разбитое стекло решетчатой двери, которая была заперта. "Я даже начала прикидывать, пролезу ли я через эти железные квадратики – я же маленькая, худенькая. Люди сверху напирали, мы закричали: "Откройте, мы тут живые! ", — вспоминает Длужинская.

Появившийся охранник открыл дверь ключом, прохожие снаружи раскидали обломки, заблокировавшие дверь, и людей буквально вынесло наружу.

Добровольцы грузят помощь Красного креста Мексики пострадавшим от землетрясения
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Русскоязычная община Мехико помогает пострадавшим от землетрясения
Над домом еще стояло облако пыли. Всего с начала толчков до выхода на улицу, по оценкам Длужинской, прошло около семи минут. "Но эти семь минут, мне кажется, длились семь часов", — отмечает она.

Галя отделалась синяками и царапинами, сохранив даже сумку, которую она схватила перед тем как выбежать. "Мы обнимались и плакали и чувствовали себя чем-то большим, чем одна семья. Нам повезло, что при падении дома образовалось некое безопасное пространство, в котором мы оказались. Это просто второе рождение", — сказала Длужинская.

Из обрушившегося при землетрясении дома №286 по улице Альваро Обрегон удалось самим выйти 25 людям. Все 11 однокурсников Гали выжили. Разбор завалов этого дома начался сразу же и продолжается до сих пор. По последним данным, спасатели достали из-под обломков 28 человек. По мнению Длужинской, там остается еще около ста человек.

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