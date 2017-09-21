Генсек НАТО: Масштаб учений "Запад 2017" мог превышать заявленные параметры

ООН, 21 сен — РИА Новости. Масштаб российско-белорусских учений "Запад 2017" мог превышать те параметры, о которых РФ сообщала партнерам по НАТО, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Прозрачность — это ключевой момент. Мы сейчас оцениваем масштаб (прошедших) учений "Запад 2017". Россия брифинговала о них партнеров по СРН несколько месяцев назад. Но наша озабоченность касается того, что согласно сведениям, полученным от партнеров, масштаб учений "Запад" гораздо значительнее, чем то, что анонсировала Россия",- сказал Столтенберг.

В четверг на полях ГА ООН он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США. За ходом маневров наблюдали 95 иностранных представителей из 50 стран. Открытость учений для иностранных наблюдателей отметил, в частности, представлявший НАТО на маневрах в Белоруссии Томас Вестерман, заявив, что "относительно этой открытости существует очень хороший подход к прозрачности учений".