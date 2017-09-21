Казахстан и Индия договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

АЛМА-АТА, 21 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Тринадцатое заседание казахстанско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству прошло в Астане, стороны договорились наращивать взаимодействие по ряду направлений, в том числе в нефтегазовой и атомной сферах, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

По итогам заседания министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан подписали протокол, определяющий стратегию развития сотрудничества двух стран на 2017-2019 годы.

"В частности… будут рассмотрены возможности расширения сотрудничества в разведке и добыче углеводородов и обеспечения участия индийских компаний в нефтегазовом секторе Казахстана", — говорится в сообщении Минэнерго.

Индийская сторона также изучит возможность реализации нефтехимического проекта в Казахстане. В свою очередь, Казахстан выразил заинтересованность в поставках газа в Индию. "Казахстан и Индия выразили готовность продолжать взаимовыгодное взаимодействие в области поставок казахстанского природного урана и изучить возможность сотрудничества в области поставок ядерного топлива и его компонентов", — говорится в сообщении.

Стороны договорились определить совместные проекты по применению ядерной науки в сферах медицины, промышленности и сельского хозяйства с целью дальнейшего развития двусторонних отношений в области мирного использования атомной энергии. Кроме этого, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области возобновляемой энергии. В частности, Индия предложила Казахстану присоединиться к Международному солнечному альянсу (МСА).

Принято решение углублять взаимодействие в угольном, горнорудном и минеральном секторах экономики. В частности, индийская сторона предложила организовать программы обучения и наращивания потенциала с помощью Геологической службы Индии (GSI) и Индийского бюро шахт (IBM) в области разведки и регулирования для персонала из Казахстана.