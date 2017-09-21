Главы МИД стран ШОС обсудили усиление взаимодействия с ООН

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили наращивание взаимодействия с ООН, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

В МИД республики отметили, что на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября состоялся ряд многосторонних встреч региональных организаций и тематических форумов. По данным ведомства, "в ходе внеочередного заседания министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества рассмотрены перспективы развития ШОС, в том числе в контексте приема в нее Индии и Пакистана".

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной обстановки, включая по ситуации на Корейском полуострове и сотрудничеству с Афганистаном. Обсуждены перспективы наращивания взаимодействия ШОС с ООН и другими многосторонними объединениями", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, участники встречи "подчеркнули важность следования принципам "шанхайского духа", характеризующегося взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию". "В этой связи министры отметили ключевое значение Хартии ШОС, Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также других основополагающих документов организации", — говорится в итоговом сообщении министров, которое приводит пресс-служба ведомства.