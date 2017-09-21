В соцсетях возмутились, что речь Порошенко в ООН перевели на русский

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что выступление президента страны Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН показывали с переводом на русский язык.

"Надо в аппарат президента донести, что его переводят на язык захватчиков", — пишет один из пользователей.

"Почему не включили оригинал? Нам обязательно должен нравиться российский перевод или мы ему доверяем больше, чем оригиналу?" — говорится в другом комментарии.

"Что он говорит, я по-русски не понимаю. Это вообще президент Украины?" — негодует еще один пользователь.

"Эта русская озвучка — очередное издевательство над Украиной", — возмутился другой комментатор.

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Впрочем, многие поспешили успокоить сограждан и объяснили, что русский язык — один из официальных языков ООН.

"Люди, успокойтесь, русский — один из официальных языков ООН, там нет переводчика на украинский", — пишет один из пользователей.

"Это официальный перевод от ООН. Они не переводят на украинский. Слушайте оригинал на английском, раз русский не нравится!" — говорится в другом комментарии.

Президент Украины выступал в ООН с речью на английском языке. Другими официальными языками организации, помимо русского, являются арабский, испанский, китайский и французский.