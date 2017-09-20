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Спорный ущерб: "Нафтогаз" потребовал от России $5 млрд за активы в Крыму

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Главное за 20 сентября 2017 года (12)
20:1720.09.2017
(обновлено: 20:18 20.09.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкФлаг России в Бахчисарае. Архивное фотоФлаг России в Бахчисарае. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в суде в Гааге потребовал от России возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с вопросом активов в Крыму. Большинство опрошенных РИА Новости российских парламентариев считает, что перспективы иска сомнительны.

Георгий Мурадов, постпред Крыма при Президенте России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Постпред Крыма при президенте назвал абсурдом иск "Нафтогаза" к России
В сообщении украинской компании отмечается, что исковое заявление о возмещении убытков подали "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз" — ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины". Заявление подано в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского суда (Permanent Court of Arbitration, PCA) — международный арбитражный суд, расположенный в Гааге, Нидерланды.

Эти убытки компания оценивает, со ссылкой на экспертов, "в сумму около 5 миллиардов долларов". "Нафтогаз" сообщил, что вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

Для представления своих интересов в суде "Нафтогаз" нанял международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, пояснив, что она "имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний, в частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ".

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Юрист об иске "Нафтогаза" на $5 млрд: ключевое – как Киев считает убытки
До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, предприятие обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение в Глебовском подземном хранилище на полуострове.

Спорный ущерб

"Сумма иска — 5 миллиардов долларов — для "Нафтогаза" довольно значительна. Для сравнения — она превышает весь долговой портфель группы на конец 2016 года (около 2,7 миллиарда долларов), а также ежегодные поступления от "Газпрома" в счет оплаты транзита российского газа (2 миллиарда долларов)", — прокомментировал РИА Новости ситуацию директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

При этом вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что "Нафтогаз Украины" насчитал мифические суммы убытков в Крыму и призвал киевские власти сначала возместить полуострову ущерб за годы нахождения под украинской юрисдикцией.

"Прежде, чем подавать такие иски, так называемый официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии. Была разрушена инфраструктура полуострова, предприятия, сельское хозяйство, промышленность, отрасли дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Все это наследие так называемого "умелого" управления украинских чиновников, ставленников и варягов, которые были направлены на полуостров", — заявил РИА Новости Полонский.

Сомнительное будущее

Перспектива иска "Нафтогаза" очень призрачна, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спикер Крыма назвал иск "Нафтогаза Украины" неадекватным и бесперспективным
"Юридически после того, как Республика Крым провела референдум в сторону отхода от Украины, государственная собственность Украины в Крыму перестала существовать", — пояснил Ананских.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что "юридических перспектив у этого иска нет, документ надуманный".

Он подчеркнул, что есть такое понятие как форс-мажор для любой коммерческой фирмы, а "Нафтогаз Украины" является коммерческой фирмой, хотя и с государственным участием. "Такие политические события (присоединение Крыма к России — ред.) как их не трактуй, являются форс-мажором с чисто правовой точки зрения", — пояснил законодатель.

"Украина и украинский бизнес пытаются использовать любые шансы, чтобы получить от России денег", — заявил РИА Новости замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По мнению сенатора, это бесперспективный путь. "Более того, уверен, что с нашей стороны, последуют встречные иски. Пока можно прогнозировать лишь то, что не только политический конфликт, но и проблемы экономические между Россией и Украиной приобретут затяжной характер", — добавил законодатель.

В своем сообщении в среду "Нафтогаз" напомнил, что инициировал это арбитражное производство в Гааге в октябре 2016 года в соответствии с российско-украинским двусторонним инвестиционным соглашением. "Нафтогаз" тогда предварительно оценивал убытки группы в 2,6 миллиарда долларов.

При этом в письме, полученном судом от РФ 3 февраля, указывается, что инвестиционный договор между Россией и Украиной "не может служить основой для арбитражного разбирательства, чтобы урегулировать" иск. Также Москва "не признает юрисдикцию международного трибунала при PCA в том, что касается урегулирования иска", добавляется на сайте суда.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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