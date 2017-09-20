Спорный ущерб: "Нафтогаз" потребовал от России $5 млрд за активы в Крыму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в суде в Гааге потребовал от России возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с вопросом активов в Крыму. Большинство опрошенных РИА Новости российских парламентариев считает, что перспективы иска сомнительны.

В сообщении украинской компании отмечается, что исковое заявление о возмещении убытков подали "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз" — ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины". Заявление подано в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского суда (Permanent Court of Arbitration, PCA) — международный арбитражный суд, расположенный в Гааге, Нидерланды.

Эти убытки компания оценивает, со ссылкой на экспертов, "в сумму около 5 миллиардов долларов". "Нафтогаз" сообщил, что вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

Для представления своих интересов в суде "Нафтогаз" нанял международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, пояснив, что она "имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний, в частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ".

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, предприятие обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение в Глебовском подземном хранилище на полуострове.

Спорный ущерб



"Сумма иска — 5 миллиардов долларов — для "Нафтогаза" довольно значительна. Для сравнения — она превышает весь долговой портфель группы на конец 2016 года (около 2,7 миллиарда долларов), а также ежегодные поступления от "Газпрома" в счет оплаты транзита российского газа (2 миллиарда долларов)", — прокомментировал РИА Новости ситуацию директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

При этом вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что "Нафтогаз Украины" насчитал мифические суммы убытков в Крыму и призвал киевские власти сначала возместить полуострову ущерб за годы нахождения под украинской юрисдикцией.

"Прежде, чем подавать такие иски, так называемый официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии. Была разрушена инфраструктура полуострова, предприятия, сельское хозяйство, промышленность, отрасли дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Все это наследие так называемого "умелого" управления украинских чиновников, ставленников и варягов, которые были направлены на полуостров", — заявил РИА Новости Полонский.

Сомнительное будущее



Перспектива иска "Нафтогаза" очень призрачна, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

"Юридически после того, как Республика Крым провела референдум в сторону отхода от Украины, государственная собственность Украины в Крыму перестала существовать", — пояснил Ананских.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что "юридических перспектив у этого иска нет, документ надуманный".

Он подчеркнул, что есть такое понятие как форс-мажор для любой коммерческой фирмы, а "Нафтогаз Украины" является коммерческой фирмой, хотя и с государственным участием. "Такие политические события (присоединение Крыма к России — ред.) как их не трактуй, являются форс-мажором с чисто правовой точки зрения", — пояснил законодатель.

"Украина и украинский бизнес пытаются использовать любые шансы, чтобы получить от России денег", — заявил РИА Новости замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По мнению сенатора, это бесперспективный путь. "Более того, уверен, что с нашей стороны, последуют встречные иски. Пока можно прогнозировать лишь то, что не только политический конфликт, но и проблемы экономические между Россией и Украиной приобретут затяжной характер", — добавил законодатель.

В своем сообщении в среду "Нафтогаз" напомнил, что инициировал это арбитражное производство в Гааге в октябре 2016 года в соответствии с российско-украинским двусторонним инвестиционным соглашением. "Нафтогаз" тогда предварительно оценивал убытки группы в 2,6 миллиарда долларов.

При этом в письме, полученном судом от РФ 3 февраля, указывается, что инвестиционный договор между Россией и Украиной "не может служить основой для арбитражного разбирательства, чтобы урегулировать" иск. Также Москва "не признает юрисдикцию международного трибунала при PCA в том, что касается урегулирования иска", добавляется на сайте суда.

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