Инквизиторы-педофилы: новый скандал в Ватикане

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Во Франции поднимается новая волна скандала вокруг католических священнослужителей, обвиняемых в педофилии, и их покровителей из Ватикана. Во вторник в суд Лиона вызвали сразу двух высокопоставленных иерархов Католической церкви: архиепископа Лионского, кардинала Филиппа Барбарена и префекта Конгрегации доктрины веры Луиса Франсиско Ладария Феррера.

Вызов Феррера особо примечателен. Он формально занимает в иерархии Ватикана третье место после папы и государственного секретаря, а фактически, по степени влияния, — второе. Вплоть до начала XX века возглавляемая им конгрегация называлась инквизицией, а сам он в XVI веке именовался бы Великим Инквизитором.

Кроме них в суд вызваны еще пять человек — три французских священника и два гражданина, на церковной службе не состоящие, но имеющие отношение к Лионской епархии. Судьям предстоит рассмотреть прошлогоднее дело, ранее закрытое прокурором Лиона. Теперь десять лиц, называющих себя "жертвами педофилии", подали иск против 66-летнего Барбарена, которого они обвиняют в сокрытии преступлений, совершенных в отношении них местным священником Бернаром Прейном более четверти века назад.

Мальчики выросли

В конце 1980-х годов отцу Бернару Прейну было тридцать с небольшим, а воспитаннику школы скаутов Сен-Люк Александру — восемь лет. Священник называл его своим любимчиком и каждую субботу уединялся с ним.

"Нам было очень страшно. Представьте себе взрослого человека, который берет вас на руки и начинает целовать в самые разные места, заставляет, чтобы вы его гладили… Представляете, как страшно при этом может быть ребенку!", — рассказывал Александр французским журналистам.

Спустя много лет Александр увидел в газете фотографию Прейна в окружении детей и понял, что больше не может молчать. Он обратился в епархию, ему организовали встречу с бывшим наставником, и тот повинился перед ним, но оправдался тем, что "вышестоящие были в курсе".

Таких, как Александр, набрался десяток, и они объединились в ассоциацию La Parole libérée ("Освобожденное слово"), чтобы вместе добиваться наказания тех, кто домогался их в детстве. Писали папе римскому, просили об аудиенции, которую так и не получили. Тем временем с жалобой обратился 42-летний мужчина, заявивший, что священник Жером Бийу из другого лионского прихода дважды пытался изнасиловать его, еще 16-летнего, во время паломничества по святым местам.

Как и в случае с Бернаром Прейном, все уперлось в то, что "наверху знали". И снова высоким покровителем оказался кардинал Барбарен.

Прокуратура открыла следствие. На предварительном заседании в суде отец Бернар признался, что совершал сексуальные действия в отношении 13 мальчиков. Барбарен сообщил, что, возглавив в 2002 году епархию, узнал об этих фактах, но отстранять Прейна не стал, поскольку тот покаялся и поклялся, что исправился.

Первого августа 2017-го прокурор закрыл дело по истечении срока давности. Однако участники La Parole libérée подали судебный иск против Барбарена, который подразумевает так называемый прямой вызов в суд. Они обвиняют кардинала в сокрытии фактов сексуального насилия над несовершеннолетними и отказе в оказании помощи.

"Великий инквизитор" Феррер получил вызов в суд потому, что в одном из писем советовал архиепископу принять адекватные дисциплинарные меры, чтобы избежать публичного скандала. Таким образом он продемонстрировал, что тоже был в курсе.

Кардиналу Барбарену может грозить до трех лет тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа, однако истцы требуют лишь символическую компенсацию в один евро — для них важнее создать правовой прецедент и "начать юридическую полемику" по поводу сокрытия церковью фактов педофилии.

Первое заседание носило формальный характер, ни Барбарен, ни Феррер в суд не явились, их интересы представляли адвокаты. Как сообщает Международное французское радио (RFI), слушания по существу назначены на начало апреля 2018 года.

© REUTERS / Robert Pratta Адвокаты во время заседания по делу кардинала Филиппа Барбарена и других священнослужителей в Лионе. 19 сентября 2017 © REUTERS / Robert Pratta Адвокаты во время заседания по делу кардинала Филиппа Барбарена и других священнослужителей в Лионе. 19 сентября 2017

Цепная реакция

Резонансные разоблачения католических священников-педофилов сотрясают Ватикан с 1990-х годов. По разным странам и континентам прокатились волны громких судебных процессов — только в Австралии с 1993 по 2010 год за развратные действия в отношении малолетних были осуждены около ста священнослужителей. Скандалы вспыхивали в Бельгии, Германии, Ирландии, на Мальте, в Португалии, США, Нидерландах и других странах.

В 2014 году Трибуналом государства Ватикан был арестован бывший папский нунций Йозеф Веселовски, долгие годы представлявший святой престол в Доминикане. Где, как показали пострадавшие, он устраивал оргии с несовершеннолетними мальчиками — его жертвами стали не менее семи детей. В компьютере Веселовски было найдено много детской порнографии.

После разоблачения бывшего нунция представителям Ватикана в Женеве пришлось держать ответ перед комиссией ООН, папа Франциск лично исключил его из рядов духовенства. А год спустя бывший архиепископ был найден мертвым в своей квартире. Как сообщалось, он скончался от сердечного приступа.

Вслед за одними разоблачениями всплывают другие, и все они, как правило, касаются минувших лет, иногда — давно минувших. В июне нынешнего года полиция Австралии официально предъявила главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах. Речь идет о событиях еще 1961 года, когда он будто бы приставал в католическом молодежном лагере к 12-летнему мальчику. Тогда Пелл был 20-летним семинаристом, уголовное преследование настигло его в 76-летнем возрасте.