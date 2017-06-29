Кардинал, казначей... педофил? Ватикан снова в центре сексуального скандала

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Мария Шустрова. Полиция Австралии официально предъявила главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах. Сам кардинал вину отрицает, однако удивительно, что расследование против 76-летнего священнослужителя впервые дошло до суда только сейчас.

Кардинал впервые попал под подозрение еще в 2002 году — тогда его обвинили в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодежном лагере. Взрослый мужчина заявил, что Пелл, еще будучи семинаристом, домогался до него в 1961. Кардинал отверг все обвинения, однако Ватикан нанял для расследования судью Саутуэлла. И хотя судья признал, что заявитель произвел на него впечатление "человека, который честно описывает свои воспоминания", дело замяли из-за отсутствия подтверждающих доказательств.

Этот случай не помешал Пеллу принять участие в конклаве 2013 года, он даже рассматривался как один из фаворитов "гонки за папский престол". Тем не менее, конклав избрал новым папой кардинала Хорхе Марио Бергольо, ныне известного под именем Франциск.

Новоизбранный понтифик назначил кардинала в 2014 году на пост казначея. Но уже через год Пелл оказался в эпицентре нового сексуального скандала.

"Отправить Балларат в Рим"

Австралийская королевская комиссия по расследованию обвинений в педофилии обвинила казначея в попытке подкупа жертвы изнасилования из Балларата для того, чтобы тот не обнародовал факт насилия. Пелл якобы пытался таким образом скрыть вину своего знакомого священника Джеральда Рисдейла.

В 1970 году кардинал служил помощником священника в приходской школе Санкт-Алипий в городе Балларат и жил с Рисдейлом в одном доме. Впоследствии вина Рисдейла была доказана, он был лишен сана и с 1993 по 2013 год отбывал наказание в тюрьме. Выяснилось, что жертвами священника стали 54 человека, младшему из которых было всего четыре года. В подкупе одной из жертв и обвинили Пелла.

Кардинал отверг все обвинения, однако королевская комиссия вызвала его для дачи показаний в Австралию. Нанятые Пеллом адвокаты обнародовали документ, согласно которому перелет пожилого казначея из Рима в Австралию может нанести вред его здоровью. В 2016 году кардинал все же согласился поговорить со следствием по видеосвязи.

Жертвы насилия в ответ запустили кампанию под названием Send Ballarat to Rome ("Отправить Балларат в Рим"), чтобы они смогли присутствовать при даче Пеллом показаний. Необходимую для перелета сумму — 55 тысяч долларов — удалось собрать всего за один день. Однако кардиналу тогда удалось убедить королевскую комиссию в том, что он ничего не знал о преступлениях Рисдейла.

"Жду не дождусь"

Все же, когда в педофилии обвинили самого Пелла, он решил, что больше не может прятаться за стенами Ватикана и должен явиться на суд в Австралии. Понтифик любезно предоставил казначею отпуск на это время. Возможно, на этот раз здоровье позволит Пеллу осуществить задуманное.

"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, которые являются ложными. Речь идет о привлечении меня к суду, и я не дождусь момента, чтобы отправиться в суд. Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", — заявил кардинал на спешно созванной пресс-конференции.

По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.

Тайна исповеди

Королевская комиссия по расследованию обвинений в педофилии была создана в Австралии в 2012 году. Тогда Пелл одобрил ее образование, любопытно, что именно она сейчас ведет против него расследование.

Комиссия провела исследование, которое показало, что с 1950 по 2010 годы в педофилии обвинили 7% всех католических священников Австралии. В четырех религиозных организациях соответствующие обвинения выдвигались против более 20% представителей. Согласно озвученным данным, средний возраст жертв женского пола — 10,5, мужского — 11,5 лет.

После обнародования результатов расследования австралийские жертвы домогательств со стороны священников призвали святой престол пересмотреть правило о запрете раскрывать тайну исповеди правоохранительным органам, так как из-за него многие случаи сексуальных домогательств к детям со стороны священников десятилетиями были неизвестны.

Кардинал Пелл решительно выступил против этого призыва, заявив, что если признание сделано за пределами исповедальни, то обращение в полицию допустимо. "Но тайна исповеди неприкосновенна. Если священник знает заранее о такой ситуации, священник должен отказаться услышать признание … Это был бы мой совет, и я бы никогда согласился слушать исповедь священника, который подозревается в такой вещи", — заявил тогда кардинал.

Два процента педофилов

Газета The New York Times несколько лет назад провела свое расследование сексуальных преступлений католического духовенства и выяснила, что официальный Ватикан на протяжении многих лет не только замалчивал происшествия с несовершеннолетними и не уведомлял о совершённых преступлениях светские власти, но также не проводил внутренних расследований в отношении подозреваемых в совращении.

Католическая церковь выступила с опровержениями таких обвинений. Однако в 2014 году папа Франциск в интервью итальянской газете Repubblica признал существование священников — педофилов и сравнил их преступления с проказой, поразившей Церковь.

Понтифик также заявил, что его советники установили, что на сегодняшний день около двух процентов духовенства — педофилы. Это означает, что преступления в отношении детей совершали 8 тысяч из 414 тысяч священников Римско-католической церкви.

"Среди этих двух процентов педофилов — священники, епископы, кардиналы. Но гораздо больше служителей церкви, которые об этом знают, но молчат", — сказал Франциск.

Он пообещал сделать все, чтобы искоренить эту проблему и "как Иисус, использовать против священников-педофилов палку". Возможно, именно благодаря такой позиции понтифика суд над кардиналом Пеллом стал возможен.