В МВД Испании подтвердили изъятие бюллетеней для референдума в Каталонии

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Гражданская гвардия подтвердила, что в ходе обысков в Каталонии были изъяты почти 10 миллионов бюллетеней, предназначавшихся для голосования на так называемом референдуме о независимости, запланированном на 1 октября, несмотря на позицию центральных властей.
Помимо бюллетеней были обнаружены другие материалы, имеющие отношение к проведению голосования.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.