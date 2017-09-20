В МВД Испании подтвердили изъятие бюллетеней для референдума в Каталонии

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Гражданская гвардия подтвердила, что в ходе обысков в Каталонии были изъяты почти 10 миллионов бюллетеней, предназначавшихся для голосования на так называемом референдуме о независимости, запланированном на 1 октября, несмотря на позицию центральных властей.

Обыск проходил на складе в Бигес-и-Pиельc (провинция Барселона). В общей сложности было обнаружено 9 894 350 бюллетеней для голосования, говорится в сообщении МВД Испании. При этом население Каталонии (включая несовершеннолетних) составляет 7,5 миллионов человек.

Помимо бюллетеней были обнаружены другие материалы, имеющие отношение к проведению голосования.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.