Казахстан предложил провести в Астане саммит ядерных держав

АЛМА-АТА, 20 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан предлагает провести в Астане саммит по ядерной безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов в ходе встречи в Нью-Йорке с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

По данным пресс-службы МИД Казахстан, Абдрахманов проинформировал собеседника об инициативах президента Нурсултана Назарбаева, выдвинутых в ходе церемонии открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в конце августа.

"Речь, в частности, шла о созыве саммита стран-обладателей ядерного оружия, объединении усилий всех государств, входящих в действующие региональные безъядерные зоны. Как подчеркнул министр, Казахстан готов инициировать процесс обновления глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее в ходе церемонии открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ Назарбаев выступил с предложением провести легализацию статуса всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран, обладающих ядерным оружием, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы.