В Китае отреагировали на слова Трампа об "уничтожении КНДР"

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что в условиях сложившейся сложной и напряженной ситуации на Корейском полуострове все стороны будут проявлять сдержанность и создавать условия для возобновления переговорного процесса, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном "уничтожении" КНДР.

Ранее Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил , что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

"Мы надеемся, что все стороны вместе с выполнением всех принятых резолюций Совета Безопасности ООН будут проявлять сдержанность и будут прилагать больше усилий, направленных на смягчение напряжённости на Корейском полуострове и создание необходимых условий и атмосферы для скорейшего возвращения на путь дипломатического урегулирования проблемы", — заявил Лу Кан на брифинге.

Он вновь подчеркнул, что все резолюции Совета Безопасности ООН чётко говорят о том, что "все стороны должны способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, должны политико-дипломатическими методами решать ядерную проблему Корейского полуострова".

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