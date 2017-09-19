Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы для США

ООН, 19 сен — РИА Новости. США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН.
Трамп предложил посмотреть, как КНДР будет действовать. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация — их единственное приемлемое будущее", — сказал он.
Трамп отметил, что СБ ООН недавно принял резолюцию по КНДР. "И я хочу поблагодарить Китай и Россию за поддержку введения санкций. Спасибо всем вовлеченным. Но нам нужно сделать гораздо больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", — добавил американский лидер.
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.