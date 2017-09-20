Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 248

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 248, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее сообщалось о 226 погибших.

"На данный момент сообщается о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке", — говорится в заявлении Пуэнте, опубликованном в его микроблоге Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>