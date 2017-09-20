Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 226 человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике возросло до 226, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, 117 человек погибли в Мехико, 55 — в штате Морелос, 39 — в Пуэбле, 12 — в Эдомексе и трое — в Герреро.

Ранее сообщалось о 149 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики 19 сентября в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). За ним последовало более десятка афтершоков. Подземные толчки разрушили около 40 зданий, в Мехико обрушилась школа, где погибли 30 человек, в том числе 26 детей.

В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались, в столице в течение нескольких часов не работала мобильная связь.

Власти объявили в Мехико чрезвычайное положение.

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