Япония хочет сотрудничать с Ираном в вопросах ядерной программы КНДР

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на сотрудничество с Ираном при осуществлении резолюции Совета безопасности ООН по КНДР, эти вопросы обсуждались на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Ирана Хасана Роухани. Об этом говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Премьер-министр Японии в беседе с иранским президентом на ассамблее ООН в Нью-Йорке отметил, что "резолюция Совета безопасности ООН, включающая на порядок более жесткие меры против КНДР, проявит свою настоящую ценность только тогда, когда будет полностью реализована, и заявил, что Япония надеется на содействие Ирана", — говорится в документе.

В ответ на это иранский президент подчеркнул "важность для Ирана безопасности Японии и других дружественных стран в Восточной Азии, а также заявил о том, что Иран выступает против атомной войны, разработок ядерного оружия и угроз обладания ядерным оружием и сообщил, что это доведено до сведения Северной Кореи". На встрече президент Роухани пригласил Синдзо Абэ посетить Иран, на что японский премьер-министр ответил, что "при случае хотел бы посетить Иран".