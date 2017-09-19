Оружие, которое США поставят Украине, будет стрелять в обоих направлениях

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Сенат США принял беспрецедентный для страны оборонный бюджет почти в 700 миллиардов долларов — такого размера он не достигал даже на пике американских военных расходов в периоды операций в Афганистане и Ираке. Полмиллиарда долларов предусмотрено для оказания помощи Украине в области безопасности, включая поставку вооружений.

Летальные оборонительные

Прежде чем сообщения о новом военном бюджете США появились в американских СМИ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, который написал на своей странице в Facebook, что принятый сенатом законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — заявил Порошенко, добавив, что раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

Ранее сообщалось также, что Соединенные Штаты могут поставить вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 50 миллионов долларов.

© Фото : Public domain Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin © Фото : Public domain Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin

От пейнтбола к ракетам

До сих пор США официально поставляли для ВСУ и украинских правоохранительных структур военную технику, не относящуюся к летальным вооружениям. Например, на официальном сайте госзакупок была размещена заявка на закупку большой партии комплектов для пейнтбола. Она включала тренировочные пистолеты Glock, сотни тысяч картриджей для них, специальные костюмы и другое снаряжение. С помощью военизированной игры американские специалисты намерены тренировать украинские спецподразделения.

Там же была опубликована заявка на приобретение для украинской полиции партии специальных автомобилей, с помощью которых можно "контролировать толпу". Позже украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что Киев получит большую партию армейских автомашин Humvee.

Наконец 14 сентября на том же портале госзакупок появилось объявление о заключении контракта на поставку специального снаряжения для снайперов. Суперсовременные комплекты включают в себя различные виды прицелов, тепловизоров, сошки (подставки под оружие), спецрюкзаки и прочее оснащение — все, кроме самих винтовок. Это оборудование может быть сопряжено практически со всеми видами стрелкового вооружения, включая автоматы и ручные пулеметы системы Калашникова.

То есть если еще вчера речь не шла о том, что украинские военные будут стрелять в своих вчерашних сограждан — донецких ополченцев — из оружия США, а станут лишь целиться в них через американские прицелы, то теперь у Киева может появиться то, из чего реально можно убивать.

Игра слов

В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву. По его словам, "оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор".

Петр Порошенко, выступая в американской военной академии США "Вест-Пойнт", заявил, что "это повысит стоимость российской агрессии" и станет серьезным сдерживающим фактором для развития конфликта на востоке Украины.

Такого рода заявления — не более чем игра слов, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, автор недавно вышедшей книги "Донбасс. Неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016)", в которой он, кроме прочего, анализирует источники оружия для воюющих сторон. По его словам, принятая четверть века назад классификация вооружений, разделяющая их на летальные и нелетальные, мало соответствует современным реалиям.

К примеру, то же оснащение для снайперов делает обычное стрелковое оружие многократно более опасным и смертоносным чем то, каким оно является изначально, однако само по себе считается нелетальным.

"В условиях, в которых развивается украинский конфликт, можно не сомневаться, что немалая часть тех же ПТРК Javelin окажется в руках ополченцев, и поставленные США летальные вооружения будут стрелять в обе стороны", — говорит Анатолий Цыганок.

По подсчетам военного аналитика, не менее трети оружия, которым владеют донецкие и луганские ополченцы, поступило к ним из остальной части Украины. Причем именно поступило, а не было захвачено в ходе боевых действий: украинские олигархи приобретают вооружения и продают их обеим воюющим сторонам, хорошо зарабатывая на войне.

Примерно столько же вооружений, включая танки, было взято ополченцами с многочисленных армейских складов в регионе и восстановлено, утверждает Анатолий Цыганок.

О том, что "поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию", заявлял и президент России Владимир Путин.

Бюджет еще не принят

Утвержденный сенатом военный бюджет США американские СМИ называют "подарком Джону Маккейну" — сенатору-республиканцу, главе Комитета по вооруженным силам верхней палаты конгресса. В нем учтены все пожелания и требования этого известного "ястреба", в результате чего смета оборонных расходов оказалась на 87 миллиардов долларов больше, чем ранее просил Белый дом.

© AP Photo / Evgeny Kraws Американский и украинский военные во время учений во Львовской области © AP Photo / Evgeny Kraws Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

Однако бюджет еще не принят и может претерпеть изменения.

Из 1215-страничного документа исчезло положение об учреждении специального корпуса управления спутниковыми и другими космическими военными программами, которое содержалось в проекте, принятом Палатой представителей. Это различие носит критический характер и может стать камнем преткновения при согласовании двух версий законопроекта между обеими палатами.

Между тем время поджимает — бюджетный год в США начинается с 1 октября. Учитывая, какую незначительную долю оборонных расходов Соединенных Штатов в бюджете составляет помощь Украине (примерно 0,07%), практически можно не сомневаться, что эта его часть вряд ли будет как-то изменена.