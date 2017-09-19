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Оружие, которое США поставят Украине, будет стрелять в обоих направлениях

21:2119.09.2017
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© AP Photo / Evgeny KrawsАмериканские и украинские военные во время учений во Львовской областиАмериканские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Сенат США принял беспрецедентный для страны оборонный бюджет почти в 700 миллиардов долларов — такого размера он не достигал даже на пике американских военных расходов в периоды операций в Афганистане и Ираке. Полмиллиарда долларов предусмотрено для оказания помощи Украине в области безопасности, включая поставку вооружений.

Летальные оборонительные

Прежде чем сообщения о новом военном бюджете США появились в американских СМИ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, который написал на своей странице в Facebook, что принятый сенатом законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — заявил Порошенко, добавив, что раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

Ранее сообщалось также, что Соединенные Штаты могут поставить вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 50 миллионов долларов.

© Фото : Public domainАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin

От пейнтбола к ракетам

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в США
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Полмиллиарда долларов для Украины: провокация или выдумки Порошенко?

До сих пор США официально поставляли для ВСУ и украинских правоохранительных структур военную технику, не относящуюся к летальным вооружениям. Например, на официальном сайте госзакупок была размещена заявка на закупку большой партии комплектов для пейнтбола. Она включала тренировочные пистолеты Glock, сотни тысяч картриджей для них, специальные костюмы и другое снаряжение. С помощью военизированной игры американские специалисты намерены тренировать украинские спецподразделения.

Там же была опубликована заявка на приобретение для украинской полиции партии специальных автомобилей, с помощью которых можно "контролировать толпу". Позже украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что Киев получит большую партию армейских автомашин Humvee.

Наконец 14 сентября на том же портале госзакупок появилось объявление о заключении контракта на поставку специального снаряжения для снайперов. Суперсовременные комплекты включают в себя различные виды прицелов, тепловизоров, сошки (подставки под оружие), спецрюкзаки и прочее оснащение — все, кроме самих винтовок. Это оборудование может быть сопряжено практически со всеми видами стрелкового вооружения, включая автоматы и ручные пулеметы системы Калашникова.

То есть если еще вчера речь не шла о том, что украинские военные будут стрелять в своих вчерашних сограждан — донецких ополченцев — из оружия США, а станут лишь целиться в них через американские прицелы, то теперь у Киева может появиться то, из чего реально можно убивать.

Игра слов

В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву. По его словам, "оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор".

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. 24 августа 2017

Петр Порошенко, выступая в американской военной академии США "Вест-Пойнт", заявил, что "это повысит стоимость российской агрессии" и станет серьезным сдерживающим фактором для развития конфликта на востоке Украины.

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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Такого рода заявления — не более чем игра слов, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, автор недавно вышедшей книги "Донбасс. Неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016)", в которой он, кроме прочего, анализирует источники оружия для воюющих сторон. По его словам, принятая четверть века назад классификация вооружений, разделяющая их на летальные и нелетальные, мало соответствует современным реалиям.

К примеру, то же оснащение для снайперов делает обычное стрелковое оружие многократно более опасным и смертоносным чем то, каким оно является изначально, однако само по себе считается нелетальным.

"В условиях, в которых развивается украинский конфликт, можно не сомневаться, что немалая часть тех же ПТРК Javelin окажется в руках ополченцев, и поставленные США летальные вооружения будут стрелять в обе стороны", — говорит Анатолий Цыганок.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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По подсчетам военного аналитика, не менее трети оружия, которым владеют донецкие и луганские ополченцы, поступило к ним из остальной части Украины. Причем именно поступило, а не было захвачено в ходе боевых действий: украинские олигархи приобретают вооружения и продают их обеим воюющим сторонам, хорошо зарабатывая на войне.

Примерно столько же вооружений, включая танки, было взято ополченцами с многочисленных армейских складов в регионе и восстановлено, утверждает Анатолий Цыганок.

О том, что "поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию", заявлял и президент России Владимир Путин.

Бюджет еще не принят

Утвержденный сенатом военный бюджет США американские СМИ называют "подарком Джону Маккейну" — сенатору-республиканцу, главе Комитета по вооруженным силам верхней палаты конгресса. В нем учтены все пожелания и требования этого известного "ястреба", в результате чего смета оборонных расходов оказалась на 87 миллиардов долларов больше, чем ранее просил Белый дом.

© AP Photo / Evgeny KrawsАмериканский и украинский военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

Однако бюджет еще не принят и может претерпеть изменения.

Счетчик государственного долга США. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
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Из 1215-страничного документа исчезло положение об учреждении специального корпуса управления спутниковыми и другими космическими военными программами, которое содержалось в проекте, принятом Палатой представителей. Это различие носит критический характер и может стать камнем преткновения при согласовании двух версий законопроекта между обеими палатами.

Между тем время поджимает — бюджетный год в США начинается с 1 октября. Учитывая, какую незначительную долю оборонных расходов Соединенных Штатов в бюджете составляет помощь Украине (примерно 0,07%), практически можно не сомневаться, что эта его часть вряд ли будет как-то изменена.

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