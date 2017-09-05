Россия не может влиять на решение США поставить оружие Киеву, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ВОПРОС О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ США УКРАИНЕ — СУВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИНГТОНА, МЫ НА ПРОЦЕСС ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕМ, И ЭТО СИТУАЦИЮ НЕ ИЗМЕНИТ