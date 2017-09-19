Каталонские мэры, поддерживающие "референдум", отказались давать показания

МАДРИД, 19 сен – РИА Новости. Мэры трех каталонских городов, которые поддерживают проведение так называемого "референдума о независимости", который согласно плану Женералитета состоится 1 октября, отказались давать показания прокуратуре.

На прошлой неделе Генпрокуратура издала приказ прокуратурам Каталонии вызвать для объяснений более 700 мэров, которые заявили о поддержке голосования 1 октября.

В суды во вторник явились мэры городов Ольяна (население две тысячи человек), Понт-де-Суэрт (население 2,3 тысячи человек) и Мольерусса (население 15 тысяч человек). Все – члены Европейской каталонской демократической партии. Все трое воспользовались правом не давать показания.

Перед зданиями прокуратур проходили акции протеста – около сотни собравшихся выкрикивали "Мы не боимся!" и "Проголосуем!".

Во вторник Гражданская Гвардия продолжила в Каталонии обыски с целью обнаружить материалы, имеющие отношение к "референдуму". Обыски проходили в отделениях компании по оказанию почтовых услуг Unipost в городах Оспиталет и Тарраса (провинция Барселона). Сотрудники правоохранительных органов искали письма из Женералитета гражданам, которые должны стать членами избирательных комиссий. Во время обысков перед отделением в Таррасе проходила акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек.

Ранее в ходе обысков Гражданской Гвардии удалось обнаружить около 1,3 миллиона различных материалов агитационного характера, имеющих отношение к "референдуму".

Во вторник Гражданская Гвардия также проводила обыски в городе Жирона, мэром которой нынешний председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон был с 2011 по 2016 годы, и в других муниципалитетах провинции Жирона. Расследование касается возможных допущенных нарушений при заключении контрактов о водоснабжении с компанией Salt i Sarria во время управления города Пучдемоном. За день было проведено 15 обысков. Операция проводится в рамках расследования о возможных фактах коррупции в мэрии, которое ведется на основании иска левой радикальной партии "Кандидатура народного единства" еще с 2015 года.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.