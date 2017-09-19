Проблема КНДР сближает США и Россию, заявил кандидат на пост посла в РФ

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Вашингтон и Москва разделяют цели по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя имеют различные подходы в этом вопросе, заявил кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман.

"Это (проблема КНДР) входит в число сфер, где у нас есть общие интересы. У нас разные подходы к тому, как достичь денуклеаризации Корейского полуострова, но, я думаю, в конечном итоге мы хотим большей безопасности в этом регионе, и я думаю, обе страны разделяют озабоченность по поводу нераспространения (ядерного оружия)", — сказал Хантсман на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам конгресса США.

"Это сближает нас с Россией для решения проблемы КНДР, я думаю, последние санкции стали общим выражением позиции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вероятно, самым жестким в истории, (который поддержали) в том числе Россия и Китай", — сказал он, отметив, что санкции затронули "наиболее значимые" для России и Китая сферы экономики Северной Кореи.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.