В Совфеде пообещали отреагировать в случае выхода США из договора РСМД

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может подготовить адекватный ответ, разработав соответствующее вооружение, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Он подчеркнул, что технически это сделать не так сложно.
"Будет подготовлен адекватный ответ с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе с возможностью использования средств ПВО", — заключил сенатор.
Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.