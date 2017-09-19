В Совфеде пообещали отреагировать в случае выхода США из договора РСМД

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может подготовить адекватный ответ, разработав соответствующее вооружение, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

"Если США разорвут договор РСМД, конечно, у нас будут приняты конкретные меры с появлением аналогичного оружия, связанного с ракетами средней и малой дальностью полета до 1,5 тысячи километров", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что технически это сделать не так сложно.

"Будет подготовлен адекватный ответ с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе с возможностью использования средств ПВО", — заключил сенатор.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.