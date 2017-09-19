В Германии арестовали предполагаемого боевика ИГ* из Ирака

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генеральная прокуратура в Карлсруэ выдала ордер на арест 31-летнего гражданина Ирака Раада Эр-Рияда А., который подозревается в участии в боевых действиях на стороне ИГ*, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемый был схвачен полицией в Берлине. По данным следствия, он вступил в ИГ* в июне 2014 года в иракском городе Мосул, участвовал в убийстве двух женщин, в октябре 2014 года принимал участие в казни схваченного ИГ* офицера иракской армии. Он также организовал поставки оружия для нужд ИГ*, вымогал деньги у бизнесменов для поддержки террористов.

В июне 2015 года подозреваемый прибыл в Германию. Он пытался завербовать двух соотечественников в ряды ИГ*, еще одного мужчину он убеждал стать террористом-смертником.

В настоящее время подозреваемый находится в предварительном заключении.

* Террористическая организация, запрещенная в России