В Германии арестовали предполагаемого боевика ИГ* из Ирака

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генеральная прокуратура в Карлсруэ выдала ордер на арест 31-летнего гражданина Ирака Раада Эр-Рияда А., который подозревается в участии в боевых действиях на стороне ИГ*, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.
В июне 2015 года подозреваемый прибыл в Германию. Он пытался завербовать двух соотечественников в ряды ИГ*, еще одного мужчину он убеждал стать террористом-смертником.
В настоящее время подозреваемый находится в предварительном заключении.
* Террористическая организация, запрещенная в России