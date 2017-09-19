Ryanair опубликовала список отмененных рейсов на ближайшие шесть недель

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ирландский лоукостер Ryanair опубликовал список отмененных рейсов на шесть ближайших недель, а также указал возможности компенсации средств за отмену рейсов на сайте компании.
При этом Ryanair заявляет, что каждый покупатель билета на отмененный рейс может потребовать возврата его полной стоимости, средства будут возвращены в течение 7 рабочих дней после подачи заявки на сайте тем же способом, которым была осуществлена оплата перелета.
Лоукостер в пятницу сообщил о намерении отменять по 40-50 рейсов каждый день, начиная с понедельника, чтобы улучшить "пунктуальность", которая упала ниже 80% в первые несколько недель сентября. В числе причин компания указывает забастовки диспетчеров, плохие погодные условия и отпуска пилотов и воздушного состава.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что ожидает, что Ryanair будет выполнять правила Евросоюза в отношении пассажиров отменяемых рейсов. По словам пресс-секретаря ЕК Энрико Бривио, пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют обширный набор прав, среди которых право на возмещение расходов, предоставление нового маршрута, право на уход и, в определенных случаях, на компенсацию.