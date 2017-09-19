Помощь США поощрит Киев к продолжению конфликта в Донбассе, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Любая военная помощь со стороны США будет воспринята Киевом как поощрение к продолжению боевых действий в Донбассе, а не мирному урегулированию конфликта, считают в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Это пока только заявления Порошенко. Любая военная помощь со стороны Америки будет воспринята Киевом как поощрение к продолжению боевых действий, а не мирному урегулированию конфликта", — сказал РИА Новости представитель командования.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".