Эр-Рияд призвал Иракский Курдистан к посредничеству в отношениях с Багдадом

ДУБАЙ, 19 сен — РИА Новости. Госминистр по делам Персидского залива Саудовской Аравии Самер ас-Сабхан призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани принять международное посредничество и согласиться с предложением ООН, связанным с референдумом о независимости региона.
"Рассчитываю на мудрость и смелость президента Масуда Барзани, чтобы принять международное посредничество для урегулирования этого кризиса (в отношении референдума) в рамках предложений ООН, чтобы избавить Ирак от конфликтов, в которых он и так не испытывает недостатка", — написал ас-Сабхан в своем микроблоге в социальной сети Twitter через три дня после встречи с Барзани в Курдистане.
После той встречи саудовский госминистр заявил, что Эр-Рияд предложил Эрбилю стать посредником для смягчения напряженности в отношениях с Багдадом, вызванной решением курдских властей провести референдум о независимости в одностороннем порядке.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.