Эр-Рияд призвал Иракский Курдистан к посредничеству в отношениях с Багдадом

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле. Архивное фото

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле. Архивное фото

ДУБАЙ, 19 сен — РИА Новости. Госминистр по делам Персидского залива Саудовской Аравии Самер ас-Сабхан призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани принять международное посредничество и согласиться с предложением ООН, связанным с референдумом о независимости региона.

"Рассчитываю на мудрость и смелость президента Масуда Барзани, чтобы принять международное посредничество для урегулирования этого кризиса (в отношении референдума) в рамках предложений ООН, чтобы избавить Ирак от конфликтов, в которых он и так не испытывает недостатка", — написал ас-Сабхан в своем микроблоге в социальной сети Twitter через три дня после встречи с Барзани в Курдистане.

После той встречи саудовский госминистр заявил, что Эр-Рияд предложил Эрбилю стать посредником для смягчения напряженности в отношениях с Багдадом, вызванной решением курдских властей провести референдум о независимости в одностороннем порядке.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в минувшую субботу о готовности Багдада к военному вмешательству, если запланированный в одностороннем порядке референдум о независимости Курдистана вызовет насилие.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.