Саакашвили не верит, что его партию поддерживают лишь 2% украинцев

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не верит, что его партию на Украине поддерживают всего 2% граждан.
"Если меня поддерживают только 2% населения, почему (президент Украины Петр) Порошенко так меня боится? Он сам не верит в это вранье. Это миф про 2%, который распространяется",- сказал Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство.