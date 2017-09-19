Саакашвили не верит, что его партию поддерживают лишь 2% украинцев

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не верит, что его партию на Украине поддерживают всего 2% граждан.

Ранее директор украинского фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявляла, что решение властей лишить Саакашвили гражданства было недальновидным и непонятным, так как пик его популярности на Украине давно прошел, а рейтинг его партии "Рухнул новых сил" ниже 2%. При этом по ее мнению, после событий на границе его рейтинги пойдут вверх.

"Если меня поддерживают только 2% населения, почему (президент Украины Петр) Порошенко так меня боится? Он сам не верит в это вранье. Это миф про 2%, который распространяется",- сказал Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник.

Он утверждает, что на встречи с ним в рамках турне по Украине приходят "тысячи" людей. "Людей с 2% так не боятся. Он (Порошенко — ред.) очень хорошо знает, на что я способен, какая за нами стоит сила", — добавил экс-президент Грузии.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство.