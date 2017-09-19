АНКАРА, 19 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике США за отказ от продажи американского оружия сотрудникам своей охраны, напомнив, что США бесплатно вооружают силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменила продажу оружия на 1,2 миллиона долларов в ответ на действия охранников Эрдогана. Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

"В то время как мы не в состоянии купить это оружие у США, почему оно бесплатно дается террористам в Сирии? Это вопрос, который мы задаем нашим друзьям в США. И когда мы на него не получаем ответ, испытываем сожаление как стратегический партнер США", — заявил Эрдоган в ходе визита в США, куда он прибыл для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Его цитирует телеканал NTV.

Представитель госдепа США ранее отказался подтвердить РИА Новости сообщения о том, что администрация Трампа отменила продажу американского оружия сотрудникам охраны Эрдогана на 1,2 миллиона долларов.