АНКАРА, 19 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике США за отказ от продажи американского оружия сотрудникам своей охраны, напомнив, что США бесплатно вооружают силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
"В то время как мы не в состоянии купить это оружие у США, почему оно бесплатно дается террористам в Сирии? Это вопрос, который мы задаем нашим друзьям в США. И когда мы на него не получаем ответ, испытываем сожаление как стратегический партнер США", — заявил Эрдоган в ходе визита в США, куда он прибыл для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Его цитирует телеканал NTV.
Представитель госдепа США ранее отказался подтвердить РИА Новости сообщения о том, что администрация Трампа отменила продажу американского оружия сотрудникам охраны Эрдогана на 1,2 миллиона долларов.