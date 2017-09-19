Хантсман стал "прекрасным выбором" на пост посла в России, считают в США

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Джон Хантсман стал прекрасным выбором на должность нового американского посла в России, заявил в интервью РИА Новости экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам, посол США в РФ (1993-1996) Томас Пикеринг.

Сенат США 19 сентября рассмотрит кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в РФ.

"Я восхищаюсь Джоном Хантсманом, и мне выпала честь быть знакомым с ним на протяжении некоторого времени. Он проделал очень профессиональную работу, будучи послом в КНР. Он не является незнакомцем для дипломатии и для политики. Тот факт, что он был губернатором-республиканцем Юты и был выбран президентом на эту работу, это чрезвычайно важно", — сообщил американский дипломат.

По его мнению, "у Джона Хантсмана есть все возможности, чтобы выполнять успешно эту работу", и он стал "прекрасным выбором" на должность нового посла США в РФ.

Отвечая на вопрос о взглядах Хантсмана на Россию, Пикеринг сказал, что у него не было возможности обсудить с ним этот вопрос, но Хантсман "не был известен как крайне консервативный член республиканской партии".

Американская сторона планирует сменить своего посла в Москве Джона Теффта. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Читайте полный текст интервью >>