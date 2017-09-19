Трамп по-прежнему верит в важность диалога, заявил экс-посол США в России

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп по-прежнему верит в важность диалога с РФ, заявил в интервью РИА Новости экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам, посол США в РФ (1993-1996) Томас Пикеринг.

"Я не знаю нынешнего российского посла (Анатолия Антонова — ред.). У него тоже здесь будут вызовы и возможности во время своей работы. Вызовы — поскольку мы живём в непредсказуемое время. И возможности — поскольку президент (Трамп) по-прежнему верит, что отношения между США и Россией и личные отношения между ним и президентом (РФ Владимиром) Путиным очень важны", — сказал Пикеринг.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем новую встречу лидеров США и России, дипломат отметил, что "такая возможность есть", и Трамп бы ей воспользовался.